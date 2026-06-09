RuneScape: Dragonwilds kommer også til « Nintendo Switch 2 » i september

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Takket være Jagex har utvikleren klart å dukke opp i nesten alle de store presentasjonene den siste uken, da de dukket opp i State of Play for å presentere mer fra RuneScape: Dragonwilds og avsløre en lanseringsperiode i september samt en PS5-utgave, før de fulgte opp under Summer Game Fest for å bekrefte den eksakte lanseringsdatoen i september og en Xbox Series X/S-versjon også. De hoppet deretter over Xbox Games Showcase, men har nå dukket opp i Nintendo Direct.

Den viktige informasjonen denne gangen er enkel: « RuneScape: Dragonwilds » kommer til Nintendo Switch 2 ved lanseringen 15. september. Ja, hvis du gleder deg til prosjektet, er det nå bekreftet at det kommer til alle de store plattformene om noen måneder.