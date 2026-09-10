RuneScape: Dragonwilds og WWE 2K26 presenterer nyhetene i PlayStation Plus Premium og Extra

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Selv om vi allerede er godt inne i september, har Sony nå avslørt de konkrete tilskuddene til de to dyrere nivåene av PlayStation Plus for denne måneden.

I tillegg til Essential-utvalget (Essential er det billigste nivået som vanligvis tilbyr rundt tre spill i måneden), som består av MLB The Show 26, Chained Echoes, Sniper Elite: Resistance og Wobbly Life, er nå også Extra- og Premium-tilskuddene blitt offentliggjort, og abonnenter kan få tilgang til disse spillene.

Nye spill i PlayStation Plus Premium:



Mega Man X Command Mission (PS4 og PS5)



Metro Redux (PS4)



Nye spill i PlayStation Plus Extra:



RuneScape: Dragonwilds (PS5)



WWE 2K26 (PS5)



Ball x Pit (PS5)



Date Everything (PS5)



Slitterhead (PS4 og PS5)



Ninja Gaiden: Ragebound (PS4 og PS5)



Dungeons of Hinterberg (PS4 og PS5)



Sniper Elite: Resistance (PS4 og PS5)



Nå som alle disse spillene kommer til tjenesten, vil du prøve deg på noen av dem?