nyheter
RuneScape: Dragonwilds
RuneScape: Dragonwilds og WWE 2K26 presenterer nyhetene i PlayStation Plus Premium og Extra
September-tilskuddene til abonnementstjenesten er nå offentliggjort.
HQ
Selv om vi allerede er godt inne i september, har Sony nå avslørt de konkrete tilskuddene til de to dyrere nivåene av PlayStation Plus for denne måneden.
I tillegg til Essential-utvalget (Essential er det billigste nivået som vanligvis tilbyr rundt tre spill i måneden), som består av MLB The Show 26, Chained Echoes, Sniper Elite: Resistance og Wobbly Life, er nå også Extra- og Premium-tilskuddene blitt offentliggjort, og abonnenter kan få tilgang til disse spillene.
Nye spill i PlayStation Plus Premium:
- Mega Man X Command Mission (PS4 og PS5)
- Metro Redux (PS4)
Nye spill i PlayStation Plus Extra:
- RuneScape: Dragonwilds (PS5)
- WWE 2K26 (PS5)
- Ball x Pit (PS5)
- Date Everything (PS5)
- Slitterhead (PS4 og PS5)
- Ninja Gaiden: Ragebound (PS4 og PS5)
- Dungeons of Hinterberg (PS4 og PS5)
- Sniper Elite: Resistance (PS4 og PS5)
Nå som alle disse spillene kommer til tjenesten, vil du prøve deg på noen av dem?