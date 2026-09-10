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RuneScape: Dragonwilds

RuneScape: Dragonwilds og WWE 2K26 presenterer nyhetene i PlayStation Plus Premium og Extra

September-tilskuddene til abonnementstjenesten er nå offentliggjort.

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Selv om vi allerede er godt inne i september, har Sony nå avslørt de konkrete tilskuddene til de to dyrere nivåene av PlayStation Plus for denne måneden.

I tillegg til Essential-utvalget (Essential er det billigste nivået som vanligvis tilbyr rundt tre spill i måneden), som består av MLB The Show 26, Chained Echoes, Sniper Elite: Resistance og Wobbly Life, er nå også Extra- og Premium-tilskuddene blitt offentliggjort, og abonnenter kan få tilgang til disse spillene.

Nye spill i PlayStation Plus Premium:


  • Mega Man X Command Mission (PS4 og PS5)

  • Metro Redux (PS4)

Nye spill i PlayStation Plus Extra:


  • RuneScape: Dragonwilds (PS5)

  • WWE 2K26 (PS5)

  • Ball x Pit (PS5)

  • Date Everything (PS5)

  • Slitterhead (PS4 og PS5)

  • Ninja Gaiden: Ragebound (PS4 og PS5)

  • Dungeons of Hinterberg (PS4 og PS5)

  • Sniper Elite: Resistance (PS4 og PS5)

Nå som alle disse spillene kommer til tjenesten, vil du prøve deg på noen av dem?

RuneScape: Dragonwilds

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