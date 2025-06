RuneScape Konsernsjef avviklet Pride Month-arrangementer for å unngå "backlash"

HQ

De siste årene har vi sett at spillmiljøet har begynt å kritisere ting som de mener har med mangfold, inkludering og representasjon å gjøre. Det stønnes når en kvinnelig karakter ikke har en byste som ville gitt en kvinne ryggsmerter i en alder av 22 år, og det lanseres kampanjer for å skyte ned alt som faller inn under det stadig voksende banneret "woke".

Det ser ut til at noen utviklere ønsker å unngå denne nye tidsalderen med tilbakeslag, spesielt etter Trumps anti-DEI-initiativer. Ifølge Pink News kan dette være grunnen til at vi har sett veldig lite når det gjelder Pride Month-feiringer på RuneScape i år.

Ifølge kilder som har snakket med Pink News, valgte RuneScape utvikler Jagex CEO Jon Bellamy å avvikle Pride Month-innhold og arrangementer på grunn av frykt for "backlash".

"Jeg vil være tydelig, avgjørelsen for dette ligger hos meg. Jeg eier den, jeg er fullt og helt ansvarlig for den. Jeg publiserte fredagens kunngjøring med tanke på å være rask ... og helgens meldinger og spørsmål gjorde det klart", skal Bellamy ha sagt i en Q&A for å svare på personalets bekymringer. "Jeg forstår at RuneScape... er verdifullt fordi det er et trygt sted, det er en flukt fra virkeligheten, og den virkeligheten vi befinner oss i, er i endring. Den blir merkeligere, mer bekymringsfull og mindre moralsk, vil jeg påstå", fortsatte han.

"Spill og studioer blir kansellert på grunn av innhold som oppfattes som 'woke' eller representativt. Pendelen svinger tilbake på en måte vi ikke hadde forventet."

Pride-arrangementer i regi av lokalsamfunnet vil fortsette, men som Bellamy skal ha skrevet, virker det faktisk som om pendelen er i ferd med å svinge tilbake. Vi får vente og se hvordan dette vil prege den kommende gaming-æraen.