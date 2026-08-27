Rupert Grint har bekreftet at han igjen skal spille Ron Weasley

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Broadway har fått et flott tilskudd til stykket Harry Potter and the Cursed Child, ettersom det nå er avslørt (takk, Deadline) hvem som skal spille den voksne Ron Weasley. Man kan trygt si at den valgte skuespilleren har litt erfaring med emnet – siden vi snakker om Rupert Grint.

Hvis navnet høres kjent ut, er det fordi han spilte Ron i de åtte Harry Potter-filmene, og siden «Cursed Child» utspiller seg nesten to tiår etter slutten av «Dødsrelikviene», har han også riktig alder for rollen. Hvis du vil se den «ekte» Ron igjen, må du sørge for å få med deg ham i løpet av de 17 ukene han skal være med i stykket, nærmere bestemt fra 2. februar neste år til 30. mai.

Grint er for øvrig ikke den eneste Potter-skuespilleren som har medvirket i stykket på Broadway; Tom Felton (som spiller Draco Malfoy) har for tiden hovedrollen i sin signaturrolle. Han avslutter imidlertid sin periode i januar, så han vil ikke opptre i stykket sammen med Grint.

Grint har selv kommentert saken og sagt:

«Ron Weasley har vært en del av meg siden jeg var 11 år gammel, og jeg gleder meg til å møte ham igjen i denne livsfasen. Det er noe så fullstendig og så spesielt ved å trå inn i Rons sko igjen nå, når vi begge er fedre; det er på en måte både veldig kjent og helt nytt.»