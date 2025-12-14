Russel Crowe avslører at han ikke er fan av Gladiator 2

HQ

Ridley Scott er en av de få regissørene som i dag kan henvende seg til et studio og tilsynelatende få en blankosjekk. Han brukte hundrevis av millioner på Napoleon og Gladiator 2, og likevel var kinogjengerne splittet over begge filmene. Selv Russel Crowe, stjernen i den opprinnelige Gladiator, er ikke begeistret for oppfølgeren.

Ifølge Crowe var Gladiator 2 "et virkelig uheldig eksempel på at selv folkene i maskinrommet ikke forsto hva som gjorde den første filmen spesiell ... Det var ikke omstendighetene. Det var ikke handlingen. Det var den moralske kjernen", sa han i et intervju med triple j.

Crowe likte heller ikke avsløringen av at Paul Mescals rollefigur Lucius var Maximus' uekte sønn, og sa "Så du sier at samtidig som han hadde dette forholdet til kona, knullet han denne andre jenta? ... Hva er det du snakker om? Det er helt sprøtt."

Dette aspektet ser ut til å svekke kjærligheten Crowe delte med sin fiktive, myrdede kone i den første filmen. Selv om Gladiator 2 viste seg å være et skue, underholdt den absolutt ikke stjernen fra den første filmen.