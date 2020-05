Russel Crowe har sinneproblemer i ny thriller

Store deler av Hollywoods output handler om det samme, men den båsen kan man ikke helt plassere Unhinged i, som handler om god gammeldags "road rage", altså at man blir så aggressiv i trafikken at sinnet tar helt over.

Sinnet tar skikkelig over for Russel Crowe, som er ute etter å drepe en kvinne etter at hun gjorde en tabbe i trafikken. Filmen kommer på kino i løpet av sommeren, og har planlagt premiere den 1. juli.

Du kan se traileren nedenfor.