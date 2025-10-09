Russel Crowe vekker Herman Göring til live i den første Nuremberg traileren

HQ

Nazistenes ledelse er for det meste død. De allierte har vunnet andre verdenskrig. Det som er igjen av nazistenes overkommando har blitt isolert i et hemmelig militæranlegg, der de venter på rettssak og deres liv henger i en usikker balanse.

Det er utgangspunktet for Nuremberg, James Vanderbilts historiske drama som har premiere på kino neste måned. Filmen har allerede vært vist på filmfestivalen i Toronto, og har imponert publikum.

Russel Crowe spiller Adolf Hitlers etterfølger Herman Göring, med Michael Shannon i rollen som sjefsanklager Robert H. Jackson. Rami Malek er en psykiater i den amerikanske hæren som analyserer Göring og prøver å få ham til å innse hvilke grusomheter han har vært med på å skape. Göring på sin side ser på seg selv som en fange bare fordi nazistene tapte krigen, og ser ingen moralske forskjeller mellom sidene.

Det blir nok mer drama enn dokumentar, men likevel et interessant innblikk med tanke på at de fleste krigsfilmer plasserer deg i kamphandlingene i stedet for i papirarbeidet i etterkant. Nuremberg har premiere i USA 7. november, og i Storbritannia 14. november.