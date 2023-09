Russell Brand anklaget av fire forskjellige kvinner for voldtekt

HQ

Russell Brand har ikke spilt så mye teater de siste årene, og har fokusert mer på podcasten sin, der han ofte tar opp kontroversielle temaer. Nå har han havnet i noe av en kontrovers, og en ganske alvorlig en.

Etter en felles gransking av de britiske avisene The Sunday Times og The Times og Channel 4-programmet Dispatches har det nå kommet frem at Brand er anklaget for voldtekt, seksuelle overgrep og følelsesmessig mishandling av ikke mindre enn fire forskjellige kvinner. I tillegg til disse fire kvinnene er det flere andre som vitner om at han har vært svært kontrollerende og problematisk.

Overgrepene han anklages for skal ha funnet sted mellom 2007 og 2013, altså da livet var på sitt beste for Brand. Han fikk gode filmroller og var også gift med Katy Perry i en kort periode.

Russell Brand selv nekter for alle anklager og sier at alle hans forhold i denne perioden var samtykkende og ikke noe annet.