Russell Brand nekter straffskyld for seksuelle overgrep og voldtekt i retten i London

Siste nytt om Storbritannia . Fredag møtte Russell Brand opp i Southwark Crown Court for å formelt nekte straffskyld for flere anklager om voldtekt og seksuelle overgrep mot fire kvinner på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet.

Den britiske skuespilleren og komikeren, som en gang var en fremtredende mediefigur, erklærte seg ikke skyldig i alle anklagene og skal etter planen stilles for retten neste år. Brand har gjentatte ganger nektet for å ha gjort noe uten samtykke siden anklagene ble kjent for to år siden, og hevder sin uskyld.