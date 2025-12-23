Russell Brand siktet for nye tilfeller av voldtekt og seksuelle overgrep

HQ

Russell Brand er siktet for to nye lovbrudd, inkludert ett tilfelle av voldtekt og ett tilfelle av seksuelt overgrep, opplyser Metropolitan Police i London tirsdag.

De nye tiltalepunktene gjelder to separate kvinner og skal ha funnet sted i 2009. Påtalemyndigheten sa at påtalemyndigheten hadde godkjent tiltalen etter en politietterforskning.

Han har tidligere erklært seg ikke skyldig i fem tiltalepunkter

Brand (50) har tidligere erklært seg ikke skyldig i fem tiltalepunkter (inkludert to tilfeller av voldtekt, to tilfeller av seksuelle overgrep og ett tilfelle av uanstendig overgrep) som involverer fire kvinner. Disse påståtte lovbruddene stammer fra mellom 1999 og 2005.

Han skal møte i Westminster Magistrates' Court den 20. januar 2026 i forbindelse med de nye tiltalepunktene. Rettssaken for de opprinnelige fem tiltalepunktene skal etter planen begynne i Southwark Crown Court den 16. juni 2026.

Politiet sier at kvinnene som har stått frem, får støtte av spesialtrente betjenter. Etterforskningen startet etter at anklagene ble rapportert av Sunday Times, The Times og Channel 4's Dispatches i september 2023.