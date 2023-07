Russell Crowe er lei av alle spørsmålene om Gladiator 2

Etter mange år med startproblemer har arbeidet med en oppfølger til Gladiator virkelig tatt seg opp den siste tiden med både populære skuespillere og produksjonsplaner, så det er ikke rart at mange av de viktigste personene som skapte den første stadig blir spurt om dette. Det er ikke alle som liker dette noe særlig.

HQ

Variety hevder nemlig at Russell Crowe svarte følgende da han ble spurt om Gladiator 2-informasjon under Karlovy Vary Film Festival:

"De burde faen meg betale meg for alle spørsmålene jeg får om en film jeg ikke engang er med i. Det har ingenting med meg å gjøre. I den verdenen er jeg død. Seks fot under jorden. Men jeg innrømmer at jeg er litt sjalu, for det minner meg om da jeg var yngre og hva det betydde for meg i livet mitt.

Jeg vet ingenting om rollebesetningen, jeg vet ingenting om handlingen. Jeg er død! Men jeg vet at hvis Ridley har bestemt seg for å lage en andre del av historien, over 20 år senere, må han ha hatt svært gode grunner. Jeg kan ikke forestille meg noe annet enn at denne filmen blir spektakulær."

Nå sier han nok dette med et lite glimt i øyet, men vi kan vel alle forstå at skuespillere blir lei av å stilles de samme spørsmålene hele tiden. Særlig når det bare minner dem om gamle storhetstider og/eller ting de ikke vet noe særlig om.