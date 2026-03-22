Russell Crowe og Luke Hemsworth spiller hovedrollene i et grusomt MMA-drama, Beast

Liker du å se sportsdramaer om fightere, det være seg Warrior, The Fighter, Southpaw eller til og med den nylige nyinnspillingen av Road House? I så fall har vi noe å sette søkelyset på som kan være verdt å bruke tid på.

Lionsgate er nesten klare til å presentere Beast for verden (ikke å forveksle med filmen med samme navn der Idris Elba kjemper mot en løve), og dette er en dyster film som følger en pensjonert MMA-fighter som vender tilbake til ringen for å beskytte sin yngre bror.

Filmen har premiere allerede 10. april på kino, og den har Daniel MacPherson i hovedrollen med støtte fra både Luke Hemsworth og den alltid utmerkede Russell Crowe. Regissert av Tyler Atkins, har den første fulle traileren for Beast blitt delt, som du kan finne nedenfor sammen med det dedikerte sammendraget for den brutale filmen.

"Etter å ha vært borte fra buret i årevis, blir en tidligere fryktet MMA-mester trukket tilbake til sitt livs kamp når hans yngre bror blir satt i fare. Han gjenforenes med treneren som en gang gjorde ham til en legende, og tar et siste oppgjør mot den regjerende tittelinnehaveren - en brutal fighter som er fast bestemt på å knuse eksmesterens ettermæle foran øynene på hele verden. Utøveren er presset til bristepunktet, og innsatsen er enkel: vinn eller mist alt han har bygget opp."