Russell Crowe spiller Hermann Göring i den kommende Nuremberg

Ikke forvent deg stridsvogner som buldrer gjennom Ardennene eller store slagskip som raser over Stillehavet i Nuremberg. Dette er ikke en slik film fra andre verdenskrig. For dem som ikke sov seg gjennom historietimene, handler denne filmen i stedet om det som kom etter krigen - da den overlevende nazistiske overkommandoen ble stilt for retten.

I sentrum av det hele står den korpulente og kalkulerende Hermann Göring, portrettert av Russell Crowe i det som kanskje er en av de mest krevende rollene i hans karriere. Historien fokuserer på hans psykologiske dueller med den amerikanske psykiateren Douglas Kelley (Rami Malek), som fikk i oppdrag å vurdere Görings mentale tilstand før de beryktede Nuremberg rettssakene. Det som begynte som en klinisk evaluering, utvikler seg snart til en urovekkende maktkamp mellom to vidt forskjellige menn.

Filmen er regissert av James Vanderbilt - mest kjent for manuset til Zodiac - og Nuremberg tegner til å bli et dypdykk i ondskapens natur og menneskets evne til å rettferdiggjøre det utenkelige.

Crowe har beskrevet rollen som "skremmende", og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor. Dette er tross alt en av historiens mest avskyelige personer. Nuremberg har premiere i USA 7. november. En svensk lanseringsdato er ennå ikke kunngjort.