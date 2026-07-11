Russell T Davies forklarer årsaken til at han trakk seg som showrunner for «Doctor Who»

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Da det ble kjent at Russell T Davies skulle trekke seg fra rollen som showrunner for « Doctor Who », og dermed avslutte sin andre periode ved roret for verdens lengstlevende sci-fi-TV-serie, begynte mange å lure på hva som var årsaken til det plutselige bruddet. Var det uenighet mellom Davies og BBC? Ble Davies sparket fra stillingen? Nå, for første gang siden han forlot serien, har Davies igjen uttalt seg om å legge « Doctor Who » bak seg.

I et intervju med The Mirror forklarte Davies at det var «på tide å gå videre, det er alt.» Han understreket deretter at han har en rekke andre prosjekter og forestillinger på gang som krever hans oppmerksomhet, noe som til slutt bidro til beslutningen om å forlate « Doctor Who » igjen.

«Jeg har nettopp hatt premiere på «Tip Toe». Og så er det teaterforestillingen «It’s A Sin», danseshowet som kommer ut. I februar. Det er ganske rart med danseshow og teaterforestillinger, fordi de har mange premiereforestillinger. Den går i Manchester i februar, så drar den til Cardiff i juni, og så er det Sadler’s Wells til høsten. Så den har stadig nye premiereforestillinger. Jeg gleder meg.»

Når det gjelder fremtiden til « Doctor Who », er den tidligere lovede julespesialen for 2026 blitt avlyst, og det er foreløpig uklart når serien kommer tilbake og hvem som skal lede den, ettersom BBC for tiden sjekker ut ulike muligheter for å se hva fremtiden bringer for hele franchisen.