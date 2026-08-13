Russell Westbrook, som har flest trippel-dobler gjennom tidene i NBA, kunngjør at han legger opp

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Russell Westbrook, NBA-spilleren kjent for sine trippel-dobler, har kunngjort at han legger opp i en alder av 37 år, etter 18 sesonger. Han spilte sin siste sesong for Sacramento Kings, og før det spilte han for Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Washington Wizards, Houston Rockets og, i løpet av 11 sesonger, for Oklahoma City Thunder (kjent som Seattle SuperSonics da han debuterte i 2008).

Westbrook vant aldri NBA-mesterskapet, men ble kåret til MVP i 2017, da han noterte seg for 42 trippel-dobler i løpet av sesongen 2016–17.

Totalt oppnådde han 209 trippel-dobler (en kombinasjon av tosifrede tall i tre av fem statistiske kategorier: poeng, returer, assist, stjeling og blokkerte skudd), noe som gjør ham til den som har flest gjennom tidene i NBA, foran Nikola Jokic, som har oppnådd 198 (men som fortsatt vil spille i lang tid fremover).

Det var fire sesonger hvor gjennomsnittet hans allerede var på trippel-dobbel-nivå (31,6 poeng, 10,7 returer og 10,6 assist; han ledet også ligaen i poeng to ganger og ble kåret til en av NBA-historiens 75 største spillere.