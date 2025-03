Russifisering: Russland fortsetter å bortføre ukrainske barn og gjøre dem til russere

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . En ny rapport fra ISW hevder at Russland har institusjonalisert et program for å bortføre ukrainske barn fra okkuperte områder, med mål om å utslette deres nasjonale identitet og integrere dem i det russiske samfunnet.

Forskningen hevder at Moskva hadde planlagt masseflytting og tvangsassimilering av ukrainske mindreårige allerede før den fullstendige invasjonen i 2022, med foreldreløse og sårbare mindreårige fra de okkuperte områdene som målgruppe. Ukrainske myndigheter anslår at minst 20 000 barn har blitt tatt, selv om det reelle antallet forventes å være mye høyere.

Mange av disse mindreårige ender opp i omskoleringsleirer rundt om i Russland, der de utsettes for ideologisk indoktrinering og fratas sin ukrainske identitet gjennom tvangsadopsjon. I mellomtiden har Den internasjonale straffedomstolen utstedt arrestordre på Russlands president Vladimir Putin og Putins kommissær for barns rettigheter, selv om Moskva nekter for å ha gjort noe galt.

Les hele rapporten fra Institute for the Study of War (ISW) her.