Russisk angrep på Kiev krever 11 liv, bare 11 dager etter et annet nylig angrep der 30 mistet livet

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Det er bare noen få dager siden vi rapporterte om det dødelige russiske angrepet som rammet den ukrainske hovedstaden Kyiv, en hendelse der de siste rapportene hevder at over 30 mennesker ble drept. Dette var imidlertid ikke slutten på angrepene mot byen, da et nytt dødelig angrep rammet Kyiv i løpet av natten og drepte ytterligere 11 mennesker.

Ifølge Sky News ble det i løpet av natten avfyrt 68 missiler mot Kyiv, i tillegg til 351 droner. Dette angrepskomplekset omfattet seks antiskipsmissiler og 23 Iskander-ballistiske missiler, og luftforsvarssystemene rundt om i landet klarte å skyte ned 37 av missilene og 326 av dronene. Alt dette gjør angrepet til et av de dødeligste i 2026, men det kommer ikke i nærheten av de kraftigste angrepene Russland har iverksatt mot Ukraina siden konflikten startet i 2022.

I en uttalelse om angrepet og tapene har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gått ut på sosiale medier for å opplyse at 16 personer også ble skadet i Kyiv-regionen, og at over 400 redningsarbeidere jobber med å håndtere konsekvensene av angrepet. Han avslutter med å kritisere mangelen på støtte fra USA, Europa og NATO, og forklarer at skadene og antallet døde kunne ha vært redusert med bedre støtte fra partnerne. :

«Våre soldater oppnådde gode resultater i dag med å skyte ned droner og kryssermissiler, men dessverre ikke mot russiske ballistiske missiler. Og årsaken er nettopp den utilstrekkelige forsyningen av avskjæringsmissiler. Det er ekstremt viktig for verden, først og fremst Amerika og våre europeiske partnere, å komme ut av NATO-toppmøtet i Ankara med sterke beslutninger om å støtte vårt luftforsvar, og dermed beskyttelsen av vanlige menneskers liv. Så lenge missiler til «Patriot»-systemet forblir på alliertes lager, oppmuntrer det bare Russland til å fortsette å «bombe» boligbygg. USA og Europa har nok makt til å stoppe denne terroren.»