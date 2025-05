Russisk droneangrep dreper 2 og skader 15 i Odesa

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Vi vet nå at et russisk droneangrep mot den ukrainske byen Odesa tidlig torsdag drepte to personer og etterlot minst 15 skadde, ifølge nødetatene.

Angrepene skadet bolighus, et supermarked, en skole og deler av byens jernbaneinfrastruktur, og utløste branner flere steder. Ukrainas jernbaneselskap rapporterte at spor og godsvogner ble rammet, men at passasjertrafikken fortsatt var i drift.

I mellomtiden har Ukrainas luftvåpen avskjært dusinvis av droner i løpet av det som offisielt beskrives som en stor nattlig offensiv. Foreløpig gjenstår det å se hvor raskt den skadede infrastrukturen kan gjenopprettes, og om det vil komme flere angrep.