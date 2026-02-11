Russisk droneangrep dreper tre barn og en far i Ukraina

HQ

En russisk drone traff et bolighus i Bohodukhiv i Øst-Ukraina sent tirsdag, og drepte tvillinggutter på to år, deres ett år gamle søster og deres 34 år gamle far, opplyser myndighetene. Barnas gravide mor overlevde angrepet etter å ha blitt behandlet for skader og mindre brannskader. Familien hadde nylig flyttet til byen for å unnslippe den pågående beskytningen, og det var deres første natt i det nye huset. Brannmannskaper kjempet mot flammene da hjemmet ble fullstendig ødelagt.

Regionale myndigheter opplyste at barna het Ivan, Vladyslav og Myroslava. Påtalemyndigheten i Kharkiv-regionen sa at familien var fanget under ruinene, mens bilder på sosiale medier viste røyk som steg opp gjennom de ødelagte takbjelkene av tre. Det kom ingen umiddelbar kommentar fra Moskva, som benekter at de bevisst går etter sivile, selv om tusenvis har dødd i lignende angrep siden den fullstendige invasjonen i februar 2022.

President Volodymyr Zelenskij fordømte angrepet og sa at slike angrep "undergraver tilliten til alt som gjøres diplomatisk for å få slutt på denne krigen." Han etterlyste fortsatt internasjonalt press på Russland og sikkerhetsgarantier for Ukraina, og bemerket at den russiske hæren fortsetter å angripe, blant annet med droneangrep i Sumy-regionen og på et sykehus i Zaporizhzhia. Ukrainas luftvåpen sa at de avskjærte eller nøytraliserte 112 av 129 droner som ble skutt opp av Russland i løpet av natten...