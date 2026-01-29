Minst tre personer drept i et russisk droneangrep i Zaporizjzja-regionen i Ukraina

HQ

Et russisk droneangrep drepte tre mennesker og skadet tre andre i løpet av natten i Ukrainas sørøstlige Zaporizhzhia-region, sa lokale tjenestemenn torsdag, da Moskva fortsatte storskala luftangrep.

Ukrainas nødetater sa at ofrene var to kvinner på 26 og 50 år og en 62 år gammel mann. Et privat hjem ble ødelagt, og flere bygninger i nærheten ble skadet. Bilder som ble delt av redningsmannskaper, viste brannmannskaper som kjempet mot en stor brann og restene av en utslettet bygning (som du kan se nedenfor).

Guvernør Ivan Fedorov sa at Russland har gjennomført 841 angrep mot 34 bosetninger i regionen i løpet av de siste 24 timene. Ukrainas luftvåpen la til at Moskva sendte opp 105 droner i løpet av natten, hvorav 84 ble skutt ned.

Lenger sør i landet har droner truffet havnebyen Odesa, noe som har utløst en stor brann på et industriområde, sier regionguvernør Oleh Kiper. Lagerbygninger, produksjonsbygninger og lastebiler ble skadet, men det ble ikke rapportert om noen personskader. Kiper sa også at dødstallet etter et annet angrep tidligere denne uken steg til fire etter at en eldre mann døde på sykehus.

Russland okkuperer store deler av Zaporizjzja-regionen, ett av fire ukrainske territorier som de hevder å ha annektert siden de innledet sin fullskala invasjon i 2022. Moskva har ikke kommentert de siste angrepene. Begge sider benekter at de bevisst har gått etter sivile.