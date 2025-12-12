Russisk droneangrep rammer energianlegg i Odesa og utløser strømbrudd

HQ

Russland har i løpet av natten gjennomført droneangrep mot energiinfrastruktur i Ukrainas sørlige Odesa-region, noe som har utløst branner og omfattende strømbrudd, opplyser lokale tjenestemenn fredag.

Guvernør Oleh Kiper rapporterte at flere bosetninger, inkludert områder i nærheten av Ukrainas største havner, var uten strøm. Ukrainas største private energiselskap, DTEK, opplyste at en av deres transformatorstasjoner var skadet, sammen med et annet anlegg som drives av et annet selskap.

Om lag 40 000 kunder fikk strømmen tilbake, men rundt 90 000 var fortsatt uten strøm. Angrepene kommer midt i en ny russisk kampanje mot Ukrainas energinett og transportknutepunkter nå som vinteren setter inn, noe som har fått Kiev til å innføre nye krisetiltak for å spare strøm.

Dette er en nyhetssak under utvikling...