Russisk droneangrep rammer Odesa og ødelegger energi- og transportsystemer

Vi har nettopp fått nyheten om at et russisk droneangrep har rammet Odesa-regionen i Ukraina, noe som har forårsaket skader på energi- og transportinfrastruktur og utløst branner på flere anlegg. En person ble skadet, og et depot for det statseide ukrainske jernbaneselskapet ble også rammet. Myndighetene har aktivert beredskapssentre, mens kritiske systemer nå går på reservegeneratorer, sa den regionale guvernøren tirsdag.

Odesa-guvernør Oleh Kiper: "Kritisk infrastruktur i regionen går på generatorer, og beredskapssentre er åpnet."