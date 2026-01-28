Russisk droneangrep rammer ukrainsk persontog og dreper minst fem sivile

HQ

Et russisk droneangrep mot et sivilt passasjertog i det nordøstlige Ukraina har etterlatt mindst fem døde, opplyste ukrainske påtalemyndigheter tirsdag, etter at angrepet rammet en jernbanelinje i Kharkiv-regionen. Toget, som var på vei fra den vestlige byen Chop mot Barvinkove, hadde mer enn 200 passasjerer om bord da minst én drone traff en vogn og satte deler av toget i brann langs et snødekt spor.

President Volodymyr Zelenskij fordømte angrepet som "terrorisme" og sa at det ikke fantes noen mulig militær begrunnelse for å angripe et sivilt tog. På Telegram skrev han at slike angrep direkte undergraver den diplomatiske innsatsen for å få en slutt på krigen og svekker arbeidet til internasjonale partnere som søker en forhandlingsløsning. Ukrainske tjenestemenn sa at tre droner var involvert i angrepet, og at flere angrep rammet områder i nærheten av toget mens passasjerene forsøkte å flykte.

Til tross for den økende risikoen lovet Ukrainas nasjonale jernbaneoperatør å holde togtrafikken i gang. Jernbanesjef Oleksandr Pertsovskyi roste redningsmannskaper og passasjerer som hjalp til med å evakuere de ombordværende, samtidig som han erkjente at det blir stadig vanskeligere å operere under konstant trussel. Angrepet kom midt i en bredere bølge av russiske droneangrep over hele landet, inkludert et bombardement av den sørlige havnebyen Odesa som drepte tre mennesker og såret flere titalls andre, noe som understreket krigens fortsatte tap av sivile liv.