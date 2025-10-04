Russisk droneangrep treffer ukrainsk togstasjon, dreper 1 og skader 30

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at et russisk droneangrep rammet en jernbanestasjon i den ukrainske byen Sjostka for bare noen timer siden. Ifølge ukrainske tjenestemenn ble flere vogner skadet, og en person ble drept og 30 såret. Ukraina har fordømt angrepet som et bevisst angrep på passasjertog, og beskylder Russland for å bruke den såkalte "double tap"-taktikken, der et andre angrep rettes mot redningsmannskaper og evakuerte. Sjefen for Ukrainas statlige jernbaneselskap sa at dronene så ut til å være rettet mot lokomotiver, og at de forstyrret både lokal- og langdistansetrafikken. Myndighetene kaller angrepet nok et forsøk på å gjøre livet i grenseområdene utrygt for sivilbefolkningen. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!