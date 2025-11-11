Russisk etterretning hevder å ha forpurret en ukrainsk-britisk plan om å kapre og styrte et av deres jagerfly

HQ

Russiske myndigheter hevder å ha stanset en operasjon som angivelig var iscenesatt av ukrainsk etterretning med støtte fra Storbritannia. Målet var ifølge Moskva et MiG-31 supersonisk jagerfly fra de russiske luft- og romfartsstyrkene, utstyrt med det hypersoniske Kinzhal-missilet.

I uttalelsen fra FSB beskrives et komplott der ukrainske agenter angivelig skal ha forsøkt å rekruttere russiske piloter med et tilbud på tre millioner dollar. Planen var å fly jetflyet til NATOs største flybase i Sørøst-Europa, som ligger i Constanța i Romania, der det deretter skulle skytes ned av luftforsvarssystemer.

Antatt internasjonal sammensvergelse

Moskva insisterer på at mottiltakene forhindret en større provokasjon. Samtidig understreker FSB at operasjonen var designet for å skape en hendelse som kunne eskalere spenningen mellom NATO og Russland. Så langt har verken ukrainske eller britiske myndigheter kommentert påstandene.