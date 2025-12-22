Russisk general drept i bilbombeangrep i Moskva

HQ

En høytstående russisk militæroffiser ble mandag drept etter at en sprengladning detonerte under bilen hans i Moskva, i det myndighetene beskrev som et sannsynlig målrettet attentat.

Russlands etterforskningskomité sa at generalløytnant Fanil Sarvarov, sjef for det operative treningsdirektoratet i de væpnede styrkenes generalstab, døde av skadene han pådro seg etter eksplosjonen. Etterforskerne sa at de undersøkte flere mulige motiver, inkludert involvering av ukrainske etterretningstjenester.

Involvering av ukrainsk etterretningstjeneste?

Ifølge rapporter fra russiske sikkerhetstilknyttede Telegram-kanaler skjedde eksplosjonen tidlig om morgenen da Sarvarov kjørte langs en gate sør i Moskva. Kreml har ennå ikke kommentert saken offisielt, men noen lovgivere har allerede tatt til orde for gjengjeldelse.

Ukraina har ikke tatt på seg ansvaret. Kiev har tidligere erkjent at de har gått etter høytstående russiske militærpersoner siden krigen startet, og beskyldt dem for å være involvert i krigsforbrytelser. Drapet understreker de pågående sikkerhetsproblemene i Russland, nå som konflikten nærmer seg sitt fjerde år.