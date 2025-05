Russisk-godkjent spill som glorifiserer invasjonen av Ukraina, vekker oppsikt på Steam

HQ

Med unntak av noen få diktaturer har et overveldende flertall i verden fordømt Russlands fullskala krig mot Ukraina. Til tross for Russlands forsøk på å rettferdiggjøre invasjonen med alle mulige konspirasjonsinspirerte forklaringer, fra NATO-utvidelse til påstander om at amerikanerne har hemmelige biovåpenlaboratorier i landet, at Ukraina er styrt av nazister og at Ukraina angrep russere i landet.

Nå lanseres nok et propagandaforsøk (takk Simulation Daily) i form av en tittel på Steam som heter Squad 22: ZOV, som handler om krigen mot Ukraina og sies å være laget med "innsikt fra russiske veteraner og aktive soldater". På Steam-siden kan vi også lese :

"Spillet er offisielt anbefalt av det russiske militæret for bruk som en grunnleggende infanteritaktikkmanual for kadett- og Yunarmy-trening."

I spillet kastes vi inn på den russiske siden av krigen og må angripe Ukraina med mål om å erobre landet. Ikke overraskende er mange sterkt kritiske til spillet, som kan sies å glorifisere en pågående internasjonalt fordømt konflikt der mennesker myrdes i stort antall på daglig basis, og lurer på hvorfor Valve i det hele tatt tillater et så etisk tvilsomt spill.

Den ukrainske organisasjonen Centre for Countering Disinformation har sjekket ut tittelen og skriver at den er designet "av russiske myndigheter for å rekruttere folk til hæren", og legger til at et av spillets mål er "å mytologisere krigen og dens deltakere". De konkluderer :

"Squad 22: ZOV-spillet er ikke bare underholdning, men et propagandaelement som tar sikte på å rettferdiggjøre krigen og skape en heroisk myte om det russiske militæret."

Hva er din mening om saken? Bør Valve ta affære, eller er det akkurat som alle andre spill?