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I går, 20. juli, ble et russisk krigsskip observert utenfor kysten av Plymouth, rundt 46 miles til havs, hvor det ble oppdaget at det gjennomførte en øvelse med skarp ammunisjon med sitt våpenarsenal om bord.

Ifølge Sky News var fartøyet det russiske krigsskipet Neustrashimy, som tidligere hadde fulgt Russlands «skyggeflåte» av oljetankere gjennom Den engelske kanal. Skipet ble fulgt og sporet av et skip fra Royal Navy, nemlig HMS Tyne, og det russiske skipet informerte HMS Tyne om sin intensjon om å gjennomføre skyteøvelser og oppfordret til og med HMS Tyne til å flytte seg til en tryggere avstand før øvelsen startet.

Øvelsen varte i rundt 30 minutter, og noen ser på aktiviteten som en beskjed fra Kreml til den nye britiske regjeringen, nå som Andy Burnham har blitt innsatt som statsminister. Uansett hva som er tilfelle, befant det russiske krigsskipet seg i internasjonalt farvann og kunne dermed gjennomføre en slik øvelse.