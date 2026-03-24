Russisk lasteromfartøy får antenneproblem og må dokkes manuelt med ISS

HQ

Det ubemannede russiske romfartøyet Progress MS-33 fikk et problem med en av de automatiske KURS-antennene, noe som tvang frem en manuell dokking ved Den internasjonale romstasjonen, ifølge russiske Roscosmos.

Romfartøyet ble skuttopp søndag med en Soyuz-2.1a fra Baikonur-kosmodromen og har om lag 2,5 tonn mat, vann, drivstoff, oksygen og andre forsyninger til de sju besetningsmedlemmene på ISS, deriblant russerne Sergei Kud-Sverchkov, Sergei Mikayev og Andrei Fedyaev, de amerikanske astronautene Christopher Williams, Jessica Meir og Jack Hathaway samt franske Sophie Adenot.

Den manuelle dokkingen, som etter planen skal finne sted tirsdag ca. kl. 13.35 GMT, vil bli utført av ISS-sjef Sergei Kud-Sverchkov. Oleg Kononenko, leder for Russlands treningssenter for kosmonauter, understreket at slike manuelle tilnærminger regelmessig blir praktisert av kosmonauter under treningen. NASA bekreftet at alle andre systemer på ISS fungerer normalt, og Roscosmos fortsetter feilsøkingen av antenneproblemet.