Russisk luftangrep dreper tre i Ukraina og utløser omfattende strømbrudd før jul

Et større russisk missil- og droneangrep mot Ukraina drepte minst tre mennesker, deriblant et barn, og utløste strømbrudd i de fleste regioner tirsdag, opplyser ukrainske myndigheter, mens landet forbereder seg på å markere jul.

Ifølge president Volodymyr Zelenskij involverte angrepet over natten mer enn 30 raketter og hundrevis av droner, som rammet minst 13 regioner. Energianlegg i Vest-Ukraina ble hardest rammet, noe som førte til nødstrømbrudd over hele landet.

To personer, deriblant et fire år gammelt barn, ble drept i Zhytomyr-regionen, mens en annen person døde i nærheten av Kiev. Minst fem andre ble såret rundt hovedstaden, opplyser myndighetene.

Ukrainas nettoperatør rapporterte om skader på kritisk infrastruktur i Tsjernihiv-, Lviv- og Odesa-regionene. Polen sa at de hadde sendt opp polske og allierte fly for å beskytte sitt luftrom etter at angrepene hadde landet nær grensen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij fordømte tidspunktet for angrepet og kalte det et tydelig signal om Moskvas intensjoner. "Et angrep før jul, når folk bare ønsker å være hjemme og trygge", skrev han på sosiale medier.

Angrepet kom bare noen dager etter USA-ledede fredssamtaler med ukrainske, europeiske og russiske representanter. Kiev sier at Moskva har intensivert angrepene mot energi- og logistikkmål for å øke presset midt i forhandlingene om en mulig løsning på den snart fire år gamle krigen.