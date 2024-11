HQ

Følg med, kjære leser, så skal jeg fortelle deg historien om Hvaldimir. Det høres ut som navnet på en skapning fra folketroen, men det er en høyst virkelig hval, en hval som nærmet seg en gruppe fiskere for fem år siden. "Hvalen begynte å gni seg mot båten," forteller Joar Hesten, en av fiskerne som fant Hvaldimir. "Jeg hadde hørt om dyr i nød som instinktivt visste at de trengte hjelp fra mennesker. Jeg tenkte at dette er en smart hval."

Hesten fjernet seletøyet fra hvalen, der det sto "utstyr St. Petersburg". Etter at seletøyet var fjernet, dro hvalen til den nærliggende havnen i Hammerfest, der den oppholdt seg i noen måneder. Hvalen klarte ikke å fange fisk selv, men sjarmerte turister ved å dytte på kameraene deres og til og med hente en telefon til en lokal innbygger.

Hvalen fikk navnet Hvaldimir, ettersom Hval er det norske navnet på en hval, og det ble kombinert med navnet til Russlands president Vladimir Putin. "Det var veldig tydelig at akkurat denne hvalen hadde blitt trent til å sette nesen på alt som så ut som et mål, for han gjorde det hver gang", sier Eve Jourdain, en forsker fra Norwegian Orca Survey.

Først nå vet vi hva Hvaldiimir kan ha holdt på med. I lang tid ble han mistenkt for å være en tidligere spion som hadde rømt fra fangenskap. Dr. Shpak, en forsker som jobbet i Russland før hun vendte tilbake til Ukraina i 2022, bekreftet at hvalen sannsynligvis var fra Russland. "For meg er det 100 % (sikkert)", sa hun. Hun mener imidlertid at Hvaldimir ikke var en spion, men en vakt for en base i polarsirkelen, som forlot sin post fordi han var en hooligan.

