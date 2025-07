Den russiske ministeren var under korrupsjonsetterforskning før han døde

HQ

Siste nytt om Russland . Russlands tidligere transportminister Roman Starovoit var før sin død gjenstand for en intern etterforskning om misbruk av statlige midler, ifølge kilder med nær kjennskap til saken (via Reuters).



"To kilder sa til Reuters på betingelse av anonymitet at Starovoits avskjedigelse hadde vært planlagt en stund fordi han var mistenkt for å være involvert i underslag av midler som var øremerket for å styrke forsvaret i Kursk-regionen."

Undersøkelsen dreide seg om uregelmessigheter i forbindelse med infrastrukturutgifter som skulle styrke grensen mot Ukraina. Selv om myndighetene ikke har bekreftet koblingen offentlig, tyder rapporter på at personer som allerede var anklaget i saken, hadde pekt på Starovoits innblanding.