Russlands liberale opposisjonsparti Jabloko sier at det vil fortsette å kjempe for våpenhvile i Ukraina, til tross for en stadig hardere kamp mot partiets ledelse, inkludert arrestasjonen av to høytstående personer.

Partiets grunnlegger Grigorij Javlinskij sier at arrestasjonene av nestlederne Maxim Kruglov og Lev Sjlosberg, som er anklaget for å ha spredt falsk informasjon om den russiske hæren, hadde som mål å svekke partiet i forkant av parlamentsvalget i 2026. Et tredje høytstående medlem, Boris Vishnevsky, har blitt stemplet som en "utenlandsk agent".

Jabloko har for øyeblikket ingen seter i Russlands nasjonale parlament og bare noen få regionale posisjoner, men Javlinskij hevder at partiets krav om våpenhvile kan få betydelig støtte i befolkningen, ettersom flere russere går inn for fredsforhandlinger. Han viser til meningsmålinger som viser at 65 % støtter forhandlinger, selv om støtten til militæret fortsatt er høy.

Kreml sier at det er nødvendig med restriksjoner på dissidenter i krigstid, og hevder at president Vladimir Putin fortsatt er overveldende populær. Yavlinskij sa at han forventer ytterligere press, men at han har til hensikt å bli i Russland og fortsette partiets arbeid.

Grunnlegger av det russiske opposisjonspartiet Jabloko:

"Det eneste partiet, den eneste organisasjonen som representerer dette standpunktet (støtter våpenhvile), er Jabloko, så siden det skal være valg neste år og Jabloko rett og slett kommer til å gå ut med denne ideen, kan det regne med svært stor støtte. Derfor er det (Jabloko) nå en trussel (mot myndighetene), og de må gjøre alt de kan for å hindre Jabloko i å fortsette eller forsøke å stille til valg med disse ideene."