Russiske medier deler video av et pansret kjøretøy som viser amerikansk flagg mens det angriper Ukraina

Siste nytt om Russland og Ukraina . En video som sirkulerer i russiske medier, viser et amerikanskprodusert pansret kjøretøy prydet med russiske og amerikanske flagg som rykker frem gjennom ukrainske stillinger i Øst-Ukraina. Videoen har selvsagt vakt harme i Kiev.

"Hvordan skal vi tolke dette? Russiske propagandister viser en video der russisk militært utstyr stormer frem med russiske og amerikanske flagg", skrev Andriy Yermak, Zelenskijs høyre hånd i Kiev, på Telegram(her).

"Faktisk bruker russerne USAs symboler i sin egen terroristiske, aggressive krig, som innebærer drap på sivile. Dette er toppen av uforskammethet", la han til. Videoen kommer kort tid etter et møte mellom Trump-Putin og Trump-Zelenskij.

Ukrainske tjenestemenn insisterer på at slike fremvisninger ikke endrer virkeligheten på bakken, der russiske styrker kontrollerer store deler av regionen, og vestlige analytikere advarer om at opptakene sannsynligvis er ment å påvirke den internasjonale oppfatningen snarere enn å gjenspeile de operative realitetene.