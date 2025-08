Russisk vulkan i utbrudd for første gang på et halvt årtusen

HQ

Siste nytt om Russland. Det har skjedd mye i det østlige Russland den siste tiden. For et par uker siden styrtet et fly, etterfulgt av et massivt jordskjelv som førte til alvorlige tsunamivarsler rundt hele Stillehavet i timene som fulgte. Nå har også en vulkan som har ligget i dvale i et halvt årtusen, fått utbrudd.

Ifølge BBC News hadde Krasheninnikov-vulkanen i Kamtjatka nylig et utbrudd, og det er første gang på 500 år at vulkanen har hatt nevneverdig aktivitet. Utbruddet viste seg også å være ganske ustabilt, og sendte askeskyer så høyt som seks kilometer opp i luften. Men dette var ikke alt, for utbruddet ble etterfulgt av et nytt jordskjelv, som riktignok var mindre, men som likevel førte til tsunamivarsler på den lokale halvøya.

Med tanke på den økte tektoniske aktiviteten den siste tiden, tror man at utbruddet og det siste jordskjelvet har en viss sammenheng med det kraftige jordskjelvet på 8,8 som fant sted noen dager tidligere, og som var et av de kraftigste som noen gang er blitt registrert i verden.