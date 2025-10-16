Russiske angrep forstyrrer Ukrainas gassforsyning

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at russiske missil- og droneangrep har tvunget Ukraina til å stanse driften ved viktige gassanlegg, noe som skaper press på landet for å sikre mer import i de kommende kalde månedene.

Myndighetene advarer om at gjentatte angrep på energiinfrastrukturen begrenser den innenlandske produksjonen, noe som tvinger regjeringen til å vurdere både økt import og rasjonering av forsyningen til industrien og husholdningene.

Det statlige energiselskapet Naftogaz understreker at det haster med å være forsiktig med forbruket når vinteren nærmer seg, og internasjonale partnere blir kontaktet for å få støtte til ytterligere energiinnkjøp.

Den ukrainske ledelsen fortsetter å svare med motangrep, noe som opprettholder spenningen når konflikten går inn i nok en tøff sesong. "Denne høsten bruker russerne hver eneste dag til å slå til mot energiinfrastrukturen vår", skrev Zelenskij på X.

