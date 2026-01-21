Russiske angrep gjør at nesten 60 % av Kiev er uten strøm i vinterkulden

HQ

Mer enn halvparten av Kiev ligger fortsatt i mørke dagen etter at russiske angrep rammet byens kritiske energiinfrastruktur, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskij onsdag, mens innbyggerne lider under iskalde vintertemperaturer.

"I dag tidlig er rundt 4000 bygninger i Kiev fortsatt uten varme, og nesten 60 prosent av hovedstaden er uten strøm", skrev Zelenskij på X, og understreket hvor alvorlig strømbruddet er. Temperaturen sank til minus 12 grader Celsius onsdag morgen, og mange ukrainere sliter med å holde varmen.

Angrepene kommer midt i en ny bølge av russiske missil- og droneangrep rettet mot Ukrainas allerede skjøre energisystem, som har vært utsatt for nesten fire år med gjentatte angrep. Selv når strømmen kommer tilbake, er mange husholdninger utsatt for strømbrudd store deler av dagen. Ukrainas største mobilleverandør, Kyivstar, rapporterte at strømbrudd har forstyrret nesten 10 % av nettverket deres, noe som påvirker kommunikasjonen ytterligere.

Energikrisen strekker seg utenfor hovedstaden. I den østlige regionen Kharkiv sa guvernør Oleh Syniehubov at 520 000 forbrukere var uten strøm onsdag, en nedgang fra mer enn en million dagen før. I sørlige Odesa meldte energiselskapet DTEK om alvorlige skader på et av sine anlegg, noe som førte til at tusenvis av husstander var uten strøm.

Myndighetene advarer om at strømbruddene kan fortsette ettersom Moskvas kampanje retter seg mot Ukrainas kraftproduksjonskapasitet. Innbyggerne er avhengige av begrenset oppvarming, generatorer og offentlige tilfluktsrom, mens myndighetene jobber på spreng for å reparere infrastrukturen under pågående trusler...