Russiske angrep på Ukraina har mer enn doblet seg etter at Trump kom tilbake til makten

Russiske droner og raketter avfyrt mot Ukraina har mer enn doblet seg siden Donald Trump ble president i USA i januar.

BBC rapporterer at mens angrepene økte mot slutten av Bidens presidentperiode i 2024, økte de kraftig etter valget i november. Siden januar har de registrerte angrepene fra Moskva nådd sitt høyeste punkt i krigen så langt.

I løpet av Trumps presidentperiode har 27 158 ammunisjon blitt avfyrt fra Russland, sammenlignet med 11 614 i løpet av Bidens siste seks måneder ved makten. "Denne brutale krigen ble utløst av Joe Bidens inkompetanse, og den har pågått altfor lenge", sier Det hvite hus' assisterende pressesekretær Anna Kelly. "President Trump ønsker å få slutt på drapene, og det er derfor han selger amerikanskproduserte våpen til NATO-medlemmer og truer Putin med bitende tollsatser og sanksjoner hvis han ikke går med på våpenhvile."

Trump har nylig inntatt en hardere holdning overfor Russland, og truer med sanksjoner hvis det ikke blir fredsforhandlinger. Moskvas strategi er imidlertid i stor grad den samme. Ukrainsk etterretning rapporterer at Russland nå produserer opptil 85 missiler per måned og 170 droner per dag.

Den amerikanske senatoren Chris Coons mener at Trumps stans i våpenleveransene og hans tilnærming til forholdet til Russland kan ha lokket Moskva til å øke sine angrep. "Det er tydelig at Putin føler seg oppmuntret av Trumps svakhet og har økt sitt ondskapsfulle angrep på det ukrainske folket, med gjentatte angrep på sykehus og fødeavdelinger, det ukrainske strømnettet og andre sivile steder", sier han.

Men når det gjelder å fortsette å støtte Ukraina, mener Coons at det må være en samlet innsats fra den amerikanske regjeringens side, og at myndighetene ikke bør true med å trekke seg ut av situasjonen hvis de ønsker at angrepene skal opphøre. "[Trump] må opprettholde en konsekvent og vedvarende holdning til krigen", sa han.