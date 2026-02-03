Russiske angrep rammer Kiev og Kharkiv etter at Trump sier han kan ha "gode nyheter" om krigen

HQ

Russiske styrker gikk til angrep mot Ukrainas hovedstad Kiev, den østlige byen Kharkiv og andre urbane sentre tidlig på tirsdag, noe som utløste branner og gjorde ytterligere skade på en allerede anstrengt energiinfrastruktur. Ifølge lokale myndigheter ble minst fire personer skadet i de to største byene, etter at luftangrepsvarslene pågikk i timevis i minusgrader.

I Kiev, der temperaturen sank ned mot -20 °C, meldte vitner om høye eksplosjoner etter midnatt, da missiler og droner ble utplassert. Ifølge byens tjenestemenn ble fem bydeler skadet av angrepene, som rammet boligblokker og en bygning som huser en barnehage. Videoer som ble delt på nettet, viste flammer som oppslukte de øverste etasjene i et bolighus, mens deler av hovedstaden var uten strøm eller oppvarming.

I Kharkiv sa ordføreren Ihor Terekhov at energiinfrastrukturen var hovedmålet for angrepene, og advarte om at det var nødvendig med drastiske tiltak for å hindre at varmesystemene frøs til is. Han sa at kjølevæske måtte tappes fra hundrevis av boligblokker som ble forsynt av ett enkelt varmeverk, og kalte målet "å la byen stå uten varme i streng kulde". Det ble også rapportert om strømbrudd i byer i Kharkiv-regionen og i den nordlige byen Sumy.

Angrepene kom samtidig som Russland og Ukraina fortsetter å strides om statusen til en midlertidig stans i angrep mot energianlegg, innført på anmodning fra USAs president Donald Trump. Moskva sa at moratoriet utløp på søndag, mens Kiev insisterte på at det skulle vare i en hel uke fra 30. januar. President Volodymyr Zelenskij sa at Russland hadde unngått direkte angrep på større energimål det siste døgnet, selv om beskytningen nær frontlinjen fortsatte...