Russiske angrep rammer kraftverk nær Kiev

HQ

Hver dag kommer det nye rapporter om nye angrep i krigen mellom Russland og Ukraina. Senest i går kom nyheten om Moskvas hittil største luftangrep, som satte fyr på en viktig regjeringsbygning i Ukraina(her). I dag slo russiske styrker til mot et kraftverk i Kiev-regionen i løpet av natten, noe som ifølge Ukrainas energidepartement kuttet strøm- og gassforsyningen i deler av området. Nødetatene ble sendt inn for å gjenopprette strømforsyningen etter angrepet, som kom bare én dag etter den massive offensiven. Myndighetene bekreftet lokale strømbrudd og skader på gassinfrastrukturen, noe som førte til at tusenvis av hjem ble midlertidig avstengt. Ukrainas nettoperatør opplyste at reparasjonsarbeidet var i gang, og at de fleste tjenestene gradvis kom tilbake. Russland har fortsatt sine angrep på energianlegg siden invasjonen begynte, med sikte på å svekke den sivile motstandskraften når de kaldere månedene nærmer seg. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette på følgende lenke. Go!