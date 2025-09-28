Russiske angrep rammer Ukraina mens Polen sender ut jagerfly

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Russland i løpet av natten har gjennomført en bølge av drone- og rakettangrep mot Ukraina, som har rammet boligområder og forårsaket flere døde og skadde. Angrepene utløste flyalarm i flere regioner, noe som tvang mange innbyggere til å søke tilfluktsrom under bakken. Som svar sendte Polen opp jagerfly og forsterket luftvernet nær grensen for å beskytte luftrommet, og stengte midlertidig luftrommet rundt viktige byer. Ukrainske myndigheter fordømte angrepene som overlagte angrep på sivile, mens Polen beskrev sine handlinger som forebyggende tiltak for å sikre nasjonal sikkerhet. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om angrepet, kan du selvfølgelig lese innlegget nedenfor eller klikke på følgende lenke. Go!