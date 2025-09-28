Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Russiske angrep rammer Ukraina mens Polen sender ut jagerfly

"Nesten 500 angrepsdroner og over 40 missiler, inkludert Kinzhal-missiler."

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Russland i løpet av natten har gjennomført en bølge av drone- og rakettangrep mot Ukraina, som har rammet boligområder og forårsaket flere døde og skadde. Angrepene utløste flyalarm i flere regioner, noe som tvang mange innbyggere til å søke tilfluktsrom under bakken. Som svar sendte Polen opp jagerfly og forsterket luftvernet nær grensen for å beskytte luftrommet, og stengte midlertidig luftrommet rundt viktige byer. Ukrainske myndigheter fordømte angrepene som overlagte angrep på sivile, mens Polen beskrev sine handlinger som forebyggende tiltak for å sikre nasjonal sikkerhet. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om angrepet, kan du selvfølgelig lese innlegget nedenfor eller klikke på følgende lenke. Go!

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterRusslandRusslandUkrainaPolen


Loading next content