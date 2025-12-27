Russiske angrep rammer Ukraina mens Zelenskij er på vei til USA for samtaler med Trump på søndag

HQ

Russland har i løpet av natten gjennomført et av sine største angrep på Ukraina på flere måneder, med hundrevis av droner og dusinvis av raketter, akkurat idet president Volodymyr Zelenskij forbereder seg på å reise til USA for samtaler med Donald Trump om å få slutt på krigen.

Ukrainske tjenestemenn sa at rundt 500 droner og 40 missiler ble brukt i angrepet, som var rettet mot Kiev og andre regioner over hele landet. Minst to mennesker ble drept og 46 såret, deriblant to barn. Eksplosjoner hørtes over hele hovedstaden i timevis, og advarsler om luftangrep varte i nesten 10 timer.

Angrepene slo ut strøm og oppvarming

Angrepene førte til at store deler av Kiev ble uten strøm og varme i minusgradene. Myndighetene opplyste at rundt 600 000 husstander mistet strømmen, mens omtrent en tredjedel av byen var uten varme. Energianlegg over hele landet ble også skadet.

Zelenskij sa at angrepet viste hvordan Russland reagerte på fredsinnsatsen ledet av Washington. Han reiser til Florida for et møte med Trump på søndag, som han beskrev som avgjørende. Samtalene forventes å fokusere på sikkerhetsgarantier for Ukraina og hvordan territoriet skal håndteres dersom kampene opphører.

Angrepet hadde også ringvirkninger utenfor Ukraina

Omfanget av angrepet hadde også ringvirkninger utenfor Ukraina. Polen stengte midlertidig to flyplasser nær grensen i øst som en forholdsregel, men flyvningene ble senere gjenopptatt.

Forhandlingene er fortsatt vanskelige. Kontrollen over territoriet i Øst-Ukraina, særlig Donetsk-regionen, og fremtiden til det russisk-okkuperte atomkraftverket Zaporizhzhia er de viktigste stridstemaene. Zelenskij sa at en USA-støttet fredsplan i 20 punkter er nær ferdigstillelse, men understreket at sterke, langsiktige sikkerhetsgarantier er avgjørende.