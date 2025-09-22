Russiske angrep rammer Zaporizjzja og forårsaker tap og skader

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at en rekke russiske luftangrep rammet Zaporizhzhia mandag morgen, og ifølge lokale tjenestemenn ble flere mennesker drept og andre skadet. Den regionale guvernøren beskrev angrepet som et av de mest alvorlige de siste ukene, og det ble rapportert om flere flybomber, mens Ukrainas luftvåpen noterte en økning i droneaktiviteten i løpet av natten, og skjøt ned mange, men erkjente at noen nådde sine mål. Ytterligere angrep ble registrert i regionene Sumy og Kiev, der det ble rapportert om flere skadde og ødeleggelser av sivil infrastruktur.