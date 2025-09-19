Russiske jagerfly krenker estisk luftrom i en "uhørt og skamløs inntrenging" "Dette er en uhørt og skamløs inntrenging, et klart bevis på Russlands økende aggresjon."

HQ Først var det Polen. Så Romania. Nå sier Estland at russiske jagerfly kom inn i luftrommet uten forvarsel og oppholdt seg over landet i 12 minutter i det myndighetene kalte en "uhørt og skamløs inntrenging". Ifølge utenriksminister Margus Tsahkna "I dag har @MFAestonia innkalt Russlands chargé d'affaires på grunn av nok en krenkelse av Estlands luftrom, da tre russiske MiG-31-fly fløy inn i vårt luftrom over Finskebukta i 12 minutter. Dette er en uhørt og skamløs krenkelse uten sidestykke, og et klart bevis på Russlands økende aggresjon. Slike handlinger kan ikke tolereres og må møtes med raskt politisk og økonomisk press." Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go! Narva, Estland - 13. juli 2025: Grensebroen mellom Estland og Russland over Narva-elven en solfylt sommerdag. Man ser tollkontroll, gangvei og historiske bygninger ved elvebredden. // Shutterstock