Russiske luftangrep dreper 17 i ukrainsk fengsel

Et russisk luftangrep i Zaporizhzhia-regionen i Ukraina har drept 17 mennesker og såret 42 andre, ifølge uttalelser fra ukrainske myndigheter i løpet av natten.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij fordømte angrepene, og kalte Russlands handlinger et "bevisst angrep", og sa at ukrainere blir drept når en våpenhvile "kunne ha vært på plass for lenge siden".

Ifølge BBC er Zaporizhzhia en av de fire regionene i Øst-Ukraina som Russland har hevdet å ha annektert siden 2022. I skrivende stund er den fortsatt i stor grad under ukrainsk kontroll. Russiske styrker har ofte angrepet regionen siden krigen begynte.

USAs president Donald Trump har denne uken stilt et ultimatum til Russland, der han sier at landet har 10-12 dager på seg til å inngå våpenhvile eller bli møtt med sanksjoner. Flere angrep har rammet Dnipropetrovsk-regionen i Øst-Ukraina, noe som har ført til flere døde og sårede, mens Zelensksy sier at Russland "kaster bort verdens tid".