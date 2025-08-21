HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . I et større angrep i løpet av natten slo russiske styrker til mot flere steder i Vest-Ukraina, og drepte én person og såret nesten tjue andre, opplyste ukrainske tjenestemenn torsdag.

"Et helt sivilt anlegg som ikke har noe med forsvaret eller militæret å gjøre," sa utenriksminister Andrii Sybiha. "Dette er ikke det første russiske angrepet på amerikanske virksomheter i Ukraina, etter angrep på Boeing-kontorer i Kiev tidligere i år og andre angrep."

Blant målene var en USA-tilknyttet elektronikkfabrikk, der lagerfasiliteter ble ødelagt og flere mennesker ble skadet. Lokale tjenestemenn understreket at anlegget ikke hadde noen militær tilknytning, mens andre byer opplevde at boliger ble ødelagt og sivile ble skadet.

Operasjonen ble beskrevet som det største luftangrepet i landet denne måneden, og understreker den pågående faren for lokalsamfunn langt fra aktive kampsoner. Internasjonale ledere fortsetter arbeidet med å stanse volden, og fordømmer angrepene på sivil infrastruktur.