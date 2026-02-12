Russiske luftangrep kutter strøm og varme for tusenvis av mennesker i Ukraina

HQ

Russland har i løpet av natten gjennomført et storstilt angrep på Ukraina ved hjelp av droner og ballistiske missiler, noe som har slått ut strøm-, varme- og vannforsyningen for titusener av sivile, opplyser ukrainske tjenestemenn torsdag. Bare i Kiev ble rundt 3500 bygårder stående uten oppvarming, mens mer enn 100 000 familier mistet strømmen etter at angrepene var rettet mot energiinfrastruktur.

I den sørlige havnebyen Odesa var nesten 300 000 innbyggere uten vann på grunn av strømbrudd, og nærmere 200 bygninger var uten oppvarming. I Dnipro ble fire personer såret av rakett- og droneangrep, deriblant to små barn. Ytterligere dødsfall ble rapportert i Kharkiv-regionen, der to personer ble drept i et angrep på jernbaneknutepunktet Lozova.

Ukrainas luftvåpen sa at Russland avfyrte 24 ballistiske missiler, ett kryssermissil og 219 droner, hvorav de fleste ble avskjært. Ukrainske tjenestemenn fordømte angrepet som et tilbakeslag for den USA-støttede fredsinnsatsen, og hevdet at fortsatte angrep på sivil infrastruktur undergraver de diplomatiske forsøkene på å få slutt på den nesten fire år lange krigen...