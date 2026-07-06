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Konflikten i Midtøsten var en prøvelse for mange og førte til en kraftig økning i drivstoffprisene, noe som igjen påvirket mange andre områder. Men ikke alle beklaget de høyere drivstoffprisene; Russland, for eksempel, var fornøyd med å få mer penger for oljen sin, noe som blant annet styrket landets evne til å føre krig og utføre terrorhandlinger mot Ukraina.

Men nå melder Reuters og andre at de gode tidene er over. Prisene på russisk olje er nå mindre enn halvparten av hva de var i midten av april, noe som igjen øker presset på den russiske økonomien.