Russiske spesialstyrker bruker gassrørledning for å angripe ukrainske tropper i Kursk

Russiske spesialstyrker har iverksatt et overraskelsesangrep på ukrainske tropper i Kursk-regionen ved å navigere gjennom en nedlagt gassrørledning, ifølge pro-russiske kilder (via Reuters).

Operasjonen var rettet mot byen Sudzha, der det har vært harde kamper i forbindelse med Moskvas forsøk på å gjenerobre territoriet som ble tapt til Ukraina i august 2024. Kiev, som bekreftet infiltrasjonsforsøket, svarte med artilleri, droner og luftangrep, noe som tvang russiske tropper til å trekke seg tilbake fra noen av stillingene.

I mellomtiden er europeiske ledere stadig mer urolige over USAs endrede politikk under Donald Trump, ettersom Washington har stanset militær bistand og etterretningsdeling med Ukraina. Russland, som er blitt oppmuntret av sine nylige framganger, har også erobret landsbyer i Donetsk og Sumy, noe som har forsterket bekymringen for at Ukrainas forsvar kan gi etter for vedvarende press.