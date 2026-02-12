Russiske stealth-fly filmet i Nord-Afrika av en potetbonde, noe som tyder på første Su-57-eksportleveranse

HQ

En video som angivelig er filmet av en algerisk potetbonde, ser ut til å vise et Russisk Su-57 stealth jagerfly som flyr nær Oum El Bouaghi Air Base, noe som tyder på at Algerie har begynt å motta flyet.

Opptakene, som ble delt på TikTok, viser den karakteristiske silhuetten av Russlands femtegenerasjons jagerfly over terreng som stemmer overens med Nord-Algerie. Hvis dette bekreftes, vil Algerie bli det første landet utenfor Russland som opererer Su-57.

Algerie har lenge vært knyttet til eksportvarianten av flyet, Su-57E, som først ble avduket på MAKS-flymessen i Moskva i 2019. I 2025 viste lekkede dokumenter fra det statseide russiske selskapet Rostec at Algerie hadde bestilt 12 Su-57-fly, i tillegg til 14 Su-34 jagerbombefly, selv om detaljer om det endelige antallet og kostnadene fortsatt er uklare. Russiske medier har tidligere rapportert at avtalen er verdt rundt 2 milliarder dollar.

Moskva bekreftet i slutten av 2025 at to Su-57-fly hadde blitt levert til en ikke navngitt utenlandsk kunde. Den rapporterte ankomsten av flyene kommer midt i en bredere innsats fra Russland for å opprettholde forsvarseksporten til tross for sanksjoner knyttet til invasjonen av Ukraina. Utviklingen kan også påvirke den regionale balansen i Nord-Afrika, der spenningen mellom Algerie og Marokko fortsatt er høy...